石化用户放弃LPG 重新以石脑油做原料

路透新加坡3月12日 - 业内消息人士表示，液化石油气（LPG）在经历了2014年创纪录需求后，已失去了亚洲石化生产商的青睐，且寒流导致的价格坚挺预计至少在未来两个月内让买家却步。

LPG可能代替亚洲石化用户至多15%的石脑油需求。LPG是丙烷和丁烷的混合液，也用于取暖和交通。

重新使用石脑油做为化工原料，对石脑油的价格有支撑作用，但这可能不会持续太长时间。

一北亚买家表示，“(今年迄今)我们都还没买入LPG，因为价格太高了。”

北亚的石化行业去年2月开始使用LPG，6月需求达到40万吨左右的峰值，而以往同期需求只有25-30万吨。

“今年远东蒸汽裂化厂对进口丁烷的需求料将低于2014年，”能源咨询公司FGE分析师Ong Han Wee表示，“远东地区石脑油短期有坚挺表现，但价格仍低于丁烷。”

一位新加坡业内消息人士称，要想让买主愿意转为买LPG，其价格至少要比石脑油每吨低50美元，而目前LPG几乎与石脑油价格相同。

“市场可能会变，但4月不会有裂化厂采用LPG。除少量定期供应或管道供应之外，今年迄今LPG的用量几乎为零，而亚洲去年4月的用量超过300,000吨，”追踪LPG的石脑油交易员表示。

他还说，拉丁美洲可能在与亚洲争夺美国出口的LPG，但这一消息无法获得独立证实。其他交易商也表示，美国的寒冷天气可能影响到了对亚洲的供应。

由于现货市场没有廉价LPG，石化企业将继续依赖石脑油。自1月底以来需求已促使现货石脑油到岸价格(C&F)相对日本价格的价差转为正值，该价差自2014年8月以来一直为贴水。

但无论LPG怎么样，石脑油价格都可能会因阿布扎比供应增加而面临压力。阿布扎比国家石油公司(ADNOC)鲁韦斯炼油厂的产能扩大了逾一倍至每日逾80万桶。这将把石脑油出口量从2014年的750万吨提高至1,000万吨。

而亚洲的石脑油需求预计不会增加这么多，特别是日本的住友和台湾的中油公司今年都将永久关闭一个裂解装置单位。

石脑油与丁烷价格对比：link.reuters.com/cap34w (完)

(编译 张荻/王颖；审校 许娜/孙茉莉)

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