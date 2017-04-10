国际油市：亚洲石脑油需求减少，因石化厂商大量买入LPG作为替代品

路透新加坡4月10日 - 冬天结束后取暖需求减少，亚洲石化生产商纷纷增加购买便宜的液化石油气(LPG)，作为代替石脑油的给料。

石脑油需求减少可能拖累其价格下跌，该产品今年迄今多数时间与指标日本报价相比都处于升水，而2016年同期则处于贴水。

四位交易商表示，亚洲最大石脑油进口商--台塑石化上周购买了今年第一批现货LPG，韩国LG化学和乐天化学也都在买入。

台塑石化未予评论，上述两家韩国公司未立即置评。

“韩国企业及台塑石化在处于价值切换模式时立即行动，速度之快令人印象深刻，”密切关注石脑油及LPG市场的一位贸易商称。由于未获授权对媒体发言，这位贸易商不愿意具名。

在LPG价格跌至石脑油价格93%以下时，亚洲的石化企业往往会将约5-15%的原料换成LPG。

上周晚些时候，将在5月下半月份交货的亚洲现货丙烷价格不及石脑油每吨493.50美元的86%。