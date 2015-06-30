利比里亚新增一个埃博拉病毒死亡病例

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透蒙罗维亚6月30日 - 利比里亚卫生部副部长Tolbert Nyenswah周二称，一名利比里亚人死于埃博拉病毒感染，这是5月9日宣布利比里亚埃博拉疫情结束后出现的首个埃博拉病例。
Nyenswah表示，这名17岁患者在马吉比州被确诊。马吉比州是农村地区，接近首都蒙罗维亚，也是利比里亚主要的国际机场所在地。
“没有必要恐慌。尸体已经被掩埋，已经开始追踪接触者，”Nyenswah说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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