利比里亚新增一个埃博拉病毒死亡病例

路透蒙罗维亚6月30日 - 利比里亚卫生部副部长Tolbert Nyenswah周二称，一名利比里亚人死于埃博拉病毒感染，这是5月9日宣布利比里亚埃博拉疫情结束后出现的首个埃博拉病例。

Nyenswah表示，这名17岁患者在马吉比州被确诊。马吉比州是农村地区，接近首都蒙罗维亚，也是利比里亚主要的国际机场所在地。

“没有必要恐慌。尸体已经被掩埋，已经开始追踪接触者，”Nyenswah说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。