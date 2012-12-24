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国际财经 | 2012年 12月 24日 星期一 17:21 BJT

LSE同意以每股15欧元收购LCH.Clearnet多数股权

路透伦敦12月24日 - 伦敦证券交易所(London Stock Exchange)(LSE.L)周一表示,同意以每股15欧元价格收购LCH.Clearnet多数股权,该价格与4月时达成的协议相比要低了约4欧元.

伦敦证券交易所表示,上述价格包括交易完成时支付每股14欧元现金,以及2017年9月30日支付每股1欧元,取代之前宣布的一笔特殊股息.

伦敦证券交易所称,这一暂定收购价格是以筹集3亿欧元资本为根据.

两家公司称,出价有效期延长到1月31日,以敲定条件细项.(完)

(编译 洪曦; 审校 蔡美珍)

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