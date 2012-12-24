LSE同意以每股15欧元收购LCH.Clearnet多数股权

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透伦敦12月24日 - 伦敦证券交易所(London Stock Exchange)(LSE.L)周一表示,同意以每股15欧元价格收购LCH.Clearnet多数股权,该价格与4月时达成的协议相比要低了约4欧元.
伦敦证券交易所表示,上述价格包括交易完成时支付每股14欧元现金,以及2017年9月30日支付每股1欧元,取代之前宣布的一笔特殊股息.
伦敦证券交易所称,这一暂定收购价格是以筹集3亿欧元资本为根据.
两家公司称,出价有效期延长到1月31日,以敲定条件细项.(完)
(编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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