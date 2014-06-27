伦交所拟以27亿美元收购美国指数集团Frank Russell

路透伦敦6月26日 - 伦敦证券交易所(LSE)(LSE.L)周四宣布将以27亿美元收购美国指数集团Frank Russell，这是伦交所历史上最大的一笔收购，将助其深入美国这个全球最大的金融服务市场。该消息提振伦交所股价大涨。

伦交所称，将通过增发新股为收购融资16亿美元。该所是欧洲历史最悠久的独立交易所，在213年的历史中曾抵御住无数次的收购。

伦交所称，这将提高收购后第一个完整财年的获利，并跃升至上市交易基金(ETF)市场的第三位，仅次于标普道琼斯和MSCI明晟(MSCI.N)等全球市场领军企业。

分析师对这个交易表示欢迎。这次并购将打造一家指数编纂巨头，其指数系统涵盖了约9.2万亿(兆)美元的资产。伦交所的旗下指数包括英国的富时100指数.FTSE和其他有影响力的市场指标。

不过有人提醒称，交易还需要监管部门和股东通过，而且会使伦交所背负沉重债务，如果市场状况恶化，将影响到信用评级。伦交所称，将通过现有和新的债务工具筹资11亿美元。

“我们相信这项交易将可使伦交所更有效的与MSCI竞争...且将提供更多经常性营收，”RBC Capital Markets分析师Peter Lenardos说，并更新伦交所目标价至22.00英镑。

“本项交易进一步让伦交所业务分散至资本市场及英国以外领域，朝向讯息服务以及北美市场发展。”

本案将使得伦交所的净债务达到未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的2.4倍。该集团表示希望在未来12月中将其减少至2倍。

伦交所股价周四在伦敦市场上涨约6.09%至19.84英镑，优于英国富时100指数.FTSE的持平表现。伦交所股价今年以来涨幅约有15%。

伦交所自从在2011年放弃与加拿大TMX集团合并之后，就有部分人怀疑伦交所可能反而沦至被并购的命运，从那以后伦交所执行长Xavier Rolet就一直有寻觅转型机会的压力。

收购Russell是否恰当仍有待观察，但调研机构GreySpark Partners的管理合伙人Frederic Ponzo说，这项并购案可为业务增添柴火，但不足以扭转大局。

**更加多元化**

“这让伦交所被收购的难度略有上升，但是如果这种交易达成，收购方会立即把伦交所集团新成员拆分并出售，”Ponzo表示。

“不过，这让伦交所业务更加多元化，所以其中或许蕴含着价值。不过我对该交易会带来交叉销售机会表示怀疑。”

增强伦交所资产的选择之一可能是收购巴克莱(Barclays)(BARC.L)的指数、投资组合和风险解决方案业务。该业务已处于待售状态，包含了超过98项重要指数。

“伦交所显然将成为该业务的竞购者，”一位接近Russell交易的消息人士称。

伦交所表示，扩大后的公司每年将节省7,800万美元成本，到第三年营收有望增长3,000万美元。LSE在5月称正和Russell股东Northwestern Mutual商谈潜在的收购。

伦交所称，到第五年时年营收有望增长近5,000万美元。

伦交所表示，正在评估Russell投资管理业务的仓位，后者管理2,560亿美元资产。但伦交所拒绝进一步就该收购决策置评，分析师认为这对于伦交所而言并非是明显契合的业务。

“我们认为可能出售这个投资管理部门，可能交易的复杂性意味着他们无法提前组织出卖家，”Edison Investment Research分析师Mark Thomas称。

伦交所希望在9月发起首次供股，并在年末前完成收购，此后Russell执行长Len Brennan将加入该执行委员会。

Northwestern共同基金认定Russell不再是核心业务后，于1月起开始研究出售该业务。路透4月曾报导，加拿大帝国商业银行(CM.TO)、MSCI明晟和几家私募公司在考虑该交易。

巴克莱和Greenhill (GHL.N)担任该案金融顾问及联合保荐人，巴克莱和RBC Capital Markets担任经纪人。Peter J. Solomon和Robey

Warshaw也是该案顾问。(完)

(编译 李春喜/李婷仪/朱晓军/石冠兰 审校 高琦/张明钧/戴素萍)

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