伦敦证交所以6.85亿美元现金收购花旗债券数据和指数业务

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月30日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)将以6.85亿美元现金购买花旗集团(Citigroup)(C.N)的Yield Book固定收益分析服务及其相关的指数业务，这是伦敦证交所与德意志交易所合并交易3月份告吹以来的首宗大手笔交易。
花旗称，Yield Book和花旗固定收益指数业务的客户群拥有逾350家机构，所提供的服务可用来分析固定收益工具、政府、企业和衍生证券等。
其指数业务包括外界广泛追踪的全球公债指数(World Government Bond Index)系列。
伦敦证交所称，该收购有助于提高其FTSE Russell指数业务的规模和能力，使采用其指数的相关资产管理达到约15万亿美元。
FTSE Russell负责人告诉路透，未来或有进一步收购，但现阶段的焦点在于发展现有业务。
“一旦有我们能够以合理价格进行的收购，我们会加以关注...但我们最关注的是内生增长，”Mark Makepeace称。
“(此次交易)为我们提供了一种编制多资产指标的途径，这也是我们的客户日益期盼的。他们想通过追踪单一指标买入股票、固定收益和其他类别资产，”他说。
该交易也将帮助伦敦证交所与指数编制商MSCI明晟(MSCI.N)和标准普尔(SPGI.N)更好地展开竞争。Makepeace称，FTSE International通过各项指数管理的资产规模，料将超过MSCI明晟的11万亿美元，以及标普的10万亿美元。
伦敦证交所股价周二收高1.5%，报34.23英镑。
“我们的观点是，伦敦证交所集团获得了一项有利可图、利润率较高、且成长迅速的业务，是现有指标资产组合业务的补充，也是对过剩资本的有效使用，”RBC资本市场的分析师Peter Lenardos称。
伦敦证交所称，此次收购交易在完成后的头三年中，料将为该公司带来3,000万美元的协同效益，并节省1,800万美元成本。(完)
(编译 孙国玉/徐文焰；审校 张荻/龚芳)
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