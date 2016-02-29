焦点：伦敦证交所与德意志交易所称 合并不以“脱欧”公投结果为条件

图为2016年2月23日拍到的法兰克福交易所内的场景。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透伦敦2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)和德意志交易所(DB1Gn.DE)周五表示，两大欧洲金融交易所的合并提议实际上不会受到英国“脱欧”公投结果的影响。

两家公司已成立一个委员会，就英国6月23日公投的影响提出建议，但表示，虽然合并提议对政治敏感，但无论如何都会取得成功。

“不管公投结果如何...(合并)都能很好地服务全球客户，公投结果不是潜在合并的一个条件，”两家公司发布声明称，但声明也警告称，英国民众若投票赞成脱离欧盟，则将使欧盟的资本市场联盟项目面临风险。

该交易将把LSE的股票交易业务与德意志交易所旗下欧洲期权与期货交易所(Eurex)的衍生品交易合并，一道并入一规模近300亿美元的集团。这将使上述企业扩张至与美国洲际交易所(ICE)(ICE.N)相当的规模，ICE在欧洲衍生品市场占有巨大份额。

如果英国民众投票赞成脱离欧盟，即便伦敦的股票和其他工具的交易量下降，潜在受益者也可能是德国，从而实际上能给合并后的交易所带来有效对冲。

Edison Investment Research的Peter Thorne也认为，英国的公投不大可能影响这宗交易，因为金融基础设施的业务与监管正变得日益全球化。

一位熟悉这宗交易情况的消息人士说，交易的安排也为支持伦敦证交所作好准备，以防万一“英国退欧”引发欧洲央行采取行动，以阻止债券等欧元计价产品在欧元区以外进行结算。

这可能损及伦敦证交所的LCH.Clearnet业务。

“这样的话，这些产品可能由公司的其它部门进行结算，”该消息人士说。

**政治走钢丝**

这项交易如能完成，或许就是一场政治走钢丝，一个主要的敏感问题就是，合并后的交易所总部设在哪里？

虽然合并后交易所的主要所在地将在英国，将主要在富时100指数.FTSE下挂牌交易，但也会在德意志证交所挂牌，公司在两个城市都设有总部。

德意志交易所所在的德国黑森州经济部表示，将对最终合并申请进行审查，以了解这宗交易是否会损害到法兰克福交易所的业务。

“新控股公司的座落地点也将列入分析，”该部表示。“如果事实证明合并案的确不利，监管机构可以阻止该合并案。”

谈判情况在德国也受到密切关注。

德国社会民主党资深议员Carsten Schneider对路透表示，他将乐见欧洲大型交易所的成立。但重要的是，必须要有愈来愈多的业务活动持续在法兰克福进行。

“对我来说，最重要的是未来将在哪里缴税，”Schneider表示。

熟悉此案的人士表示，他们认为反托拉斯监管机构将不会要求在清算业务等方面剥离资产，作为核准合并案的条件。他们并称，万一监管机构要求相关补救措施，还有“B计划”。

两家交易所周五证实， LSE执行长Xavier Rolet将卸任，由德意志证交所执行长Carsten Kengeter来带领新公司。(完)