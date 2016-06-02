LSE称与德意志交易所的合并可能将导致裁员1,250人

路透6月1日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)表示，其与德意志交易所(DB1Gn.DE)计划中规模近300亿美元的合并，可能将导致合并后的集团裁员1,250人，并且最终每年应可带来2.50亿欧元(2.7948亿美元)的营收综效。

LSE称，这些综效预计可在交易完成后的第五年实现。

但该集团称，尽管将裁员，但受增长措施的带动，亦将产生200个新职位。

LSE称将在7月4日要求股东批准该合并计划。(完)