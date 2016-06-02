LSE称与德意志交易所的合并可能将导致裁员1,250人

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透6月1日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)表示，其与德意志交易所(DB1Gn.DE)计划中规模近300亿美元的合并，可能将导致合并后的集团裁员1,250人，并且最终每年应可带来2.50亿欧元(2.7948亿美元)的营收综效。
LSE称，这些综效预计可在交易完成后的第五年实现。
但该集团称，尽管将裁员，但受增长措施的带动，亦将产生200个新职位。
LSE称将在7月4日要求股东批准该合并计划。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。