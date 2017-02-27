LSE称欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所的合并

路透2月26日 - 伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)表示，欧盟执委会可能不会批准其与德意志交易所(DB1Gn.DE)的合并计划，让两家交易所的第三次合并企图处于失败的边缘。

LSE周日稍晚发表声明称，欧盟执委会要求其出售固定收益交易平台MTS的60%股权，以消除对合并计划的反垄断疑虑。

LSE称这个要求“不相称”，认为难以出售MTS，且出售将给自己持续运营的业务带来损害。

该交易所称，“基于欧盟执委会当前的立场，LSE认为执委会不太可能批准此次合并。”

LSE并称，仍将继续推动与德意志交易所的此次合并，但在欧盟执委会改变立场前将无法实现。

德意志交易所在另一份声明中称，这仅仅是LSE的决定。德意志交易所表示，LSE决定不会致力于按照欧盟执委会的要求，出售其所持MTS多数股权，并称德意志交易所预计欧盟执委会将在3月底做出最终决定。

欧盟执委会未予置评。

两家交易所一年前宣布了这笔规模为290亿欧元的合并交易，旨在打造一家巨型交易企业，能更好地与开始侵蚀两家交易所领地的美国同业相抗衡。

为了满足反垄断要求，两家交易所已同意出售LSE清算业务LCH SA的部分持股。

LSE说，欧盟执委会在本月提出了顾虑，担心两家交易所合并将给欧洲债市准入和回购费用市场版图带来影响。LSE说，其已提出了一些解决办法，但欧盟执委会要求他们出售MTS的全部持股。

欧盟执委会要求两家交易所在周一前提出一项建议来满足上述要求。

MTS是LSE规模相对较小的一项业务，但却是欧洲政府债券的一个主要交易平台，尤其是在意大利，已被该国归为“具有系统重要性的监管业务”。

LSE说，出售MTS将需要欧洲多国政府的监管批准，而且将对其整个意大利业务带来损害。

“考虑到所有相关因素，为了维护股东的最大利益，LSE董事会今日决定不会致力于撤出对MTS的投资，”LSE说。(完)