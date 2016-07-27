德意志交易所与伦敦证交所集团合并获股东批准

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透法兰克福7月26日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证交所集团(LSE.L)合并的计划已赢得必要的股东支持率。德意志交易所周二报告，在最后期限2200 GMT前支持率已达60.35%。
德意志交易所此前将股东批准门槛从之前的75%下调至60%，并把要约接受期进一步延长两周至7月26日。
虽然两家交易所现在都获得了各自股东对并购交易的必要支持，但该交易是否能够得到德、英两国金融监管机构及欧盟反垄断机构的批准，仍然不太明朗。(完)
(编译 岂頔；审校 张涛)
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。