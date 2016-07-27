德意志交易所与伦敦证交所集团合并获股东批准

路透法兰克福7月26日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证交所集团(LSE.L)合并的计划已赢得必要的股东支持率。德意志交易所周二报告，在最后期限2200 GMT前支持率已达60.35%。

德意志交易所此前将股东批准门槛从之前的75%下调至60%，并把要约接受期进一步延长两周至7月26日。

虽然两家交易所现在都获得了各自股东对并购交易的必要支持，但该交易是否能够得到德、英两国金融监管机构及欧盟反垄断机构的批准，仍然不太明朗。(完)