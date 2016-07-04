版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 4日 星期一 22:53 BJT

标题新闻：伦敦证交所股东批准与德意志交易所合并缔造欧洲交易所巨擘的计划，未受英国脱欧影响

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐