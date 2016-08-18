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市场报道 | 2016年 8月 18日 星期四 11:15 BJT

企业并购：德意志交易与LSE合并案最终以89%股权支持率通过

路透法兰克福8月17日 - 德意志交易所 周三最终取得代表89.04%股份的股东支持其以290亿美元合并伦敦证券交易所集团(LSE) 。

该项合并案已获LSE和德意志交易所股东批准，未来几天内料将递交欧盟竞争部门及其他监管部门审查。

要约接受期的最后期限是上周五。德意志交易所此前已跨过75%的支持率门槛，为取得控股权和获利转移协议扫清障碍。

最终支持率并不足以强制其他股东出售股份，而德意志交易所目前也没有表示将诉诸强制挤出。

德意志银行和LSE预计交易将在2017年上半年完成。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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