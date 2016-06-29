德意志交易所与LSE合并后总部不应设在伦敦--德国监管高官

路透法兰克福/伦敦6月28日 - 德国金融监管局(Bafin)总裁周二对伦敦做出双重打击，称英国脱欧后，不能将德意志交易所与伦敦证券交易所集团(LSE)合并后的交易所巨头总部设在伦敦，而且伦敦也不可再作为欧元的交易中心。

Bafin总裁Felix Hufeld是英国上周公投决定退出欧盟后，公开表示不会让伦敦作为上述交易所巨头总部的最高级别官员。

欧盟一位官员称，欧洲央行将推动在几年之内，将欧元交易的清算业务转移到欧元区内进行。这为伦敦金融城的未来又添上一笔不确定性。

Hufeld的讲话突显了伦敦当前作为欧洲主要金融中心的地位岌岌可危。伦敦市长努力控制脱欧造成的破坏，而竞争对手巴黎则希望从上周四的公投结果中渔利。

“毫无疑问...很难想象欧元区最重要的交易场所，要由不在欧盟的总部指挥，”Hufeld告诉记者。“当然必须对此做出调整。”

德国立场变得强硬，该国政界也发出类似的声音，进一步增加了这笔涉资250亿美元合并案的阻力。在英国退欧后，该交易面临散伙的风险。

德意志交易所(DB1Gn.DE)拒绝置评。伦敦证交所(LSE.L)发言人称，股东将在7月4日投票，要约条件不变。

作为德国最高级别的监管官员，Hufeld的讲话很有分量，与德意志交易所和伦敦证交所最近发布的声明不太一致。声明称，打造欧洲最大交易所的交易将按计划进行。

德国金融监管局(Bafin)对德国财政部负责，由财长朔伊布勒领导。德国财政部发言人称，监管当局仍在审查这起合并交易。

两家交易所成立了一个特别委员会，以应对公投产生的影响。未来几周委员会将开会讨论相关影响。

英国政府暗示，过完夏季才会正式通知欧盟退欧的意愿。如果没有这一步，就不能根据里斯本协议启动为期两年的脱欧谈判。

也在欧洲央行监管决策委员会就职的Hufeld还表示，伦敦不能再指望继续成为欧元计价资产的交易中心。

他说，这类交易应转到欧盟，可以在法兰克福进行。(完)