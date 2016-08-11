德意志交易所称股东对与LSE合并支持率超过75%

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福8月10日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)周三称，代表超过75%股份的股东已经表示同意与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)合并。
德意志交易所财务长Gregor Pottmeyer表示，超过75%关口意味着股东对该交易具有强大信心。
“我们现在将聚焦于得到监管机构的批准，”Pottmeyer在一份声明中说。
德意志交易所称，股东对该交易支持率的最终结果将于8月17公布。该交易已经获得LSE和德意志交易所股东的批准。
德意志交易所和LSE料将在本月稍晚正式向欧盟执委会提交合并申请，该交易还需得到其他监管机构的批准。
德意志交易所和LSE预计，该交易将于2017年上半年完成。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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