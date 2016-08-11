德意志交易所称股东对与LSE合并支持率超过75%

路透法兰克福8月10日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)周三称，代表超过75%股份的股东已经表示同意与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)合并。

德意志交易所财务长Gregor Pottmeyer表示，超过75%关口意味着股东对该交易具有强大信心。

“我们现在将聚焦于得到监管机构的批准，”Pottmeyer在一份声明中说。

德意志交易所称，股东对该交易支持率的最终结果将于8月17公布。该交易已经获得LSE和德意志交易所股东的批准。

德意志交易所和LSE料将在本月稍晚正式向欧盟执委会提交合并申请，该交易还需得到其他监管机构的批准。

德意志交易所和LSE预计，该交易将于2017年上半年完成。(完)