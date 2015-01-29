独家：伦敦证券交易所拟以14亿美元出售罗素投资

路透1月29日 - 两名知情人士周三对路透表示，伦敦证券交易所(LSE)(LSE.L)计划在2月中旬安排出售罗素投资(Russell Investments)，希望拿到大约14亿美元出让金。

据消息人士称，伦交所已择定由巴克莱(BARC.L)负责出售该业务。消息人士因未获授权向媒体发言而要求匿名。

消息人士称，伦交所已决定走正规出售程序，之前它已与至少三个意向买家展开非正式沟通，其中包括加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)。

伦交所、CIBC和巴克莱发言人均拒绝置评。

伦交所去年从保险公司Northwestern Mutual手中以27亿美元购得Frank Russell，主要为了获得其大型指数业务。知情人士称，伦交所击败了多个买家，包括CIBC和几家私募股权公司。

伦交所去年6月表示，正在就资产管理业务展开“全面评估”。截至去年9月30日，罗素投资旗下管理资产为2,750亿美元。伦交所去年12月表示，预计评估将于2015年年初完成。(完)

(编译 王颖；审校 蔡美珍)

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