伦敦证券交易所集团洽谈出售LCH Clearnet给泛欧交易所

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透法兰克福12月20日 - 德意志交易所(DB1Gn.DE)与伦敦证券交易所集团(LSE)(LSE.L)周二表示，泛欧交易所(Euronext)(ENX.PA)正在打算收购伦敦清算所(LCH)集团的法国结算业务，目前处在排他性谈判阶段，这项交易或许有助于为法兰克福及伦敦交易所合并铺路。
两家交易所运营业者表示，正在进行相关谈判，以积极化解欧盟执委会提出的反垄断疑虑，其疑虑与提议中的德意志交易所和伦敦证券交易所合并有关。
“这一切是否会引导至交易，仍在未定之天，”德意志交易所表示，并称LCH.Clearnet SA任何潜在出售案将有待欧盟执委会审阅及核批。
若获得批准，将创建出主宰欧洲市场的交易所。欧盟执委会预料将在2017年3月6日就提议中的280亿美元并购案做出决定。(完)
(编译 张明钧; 审校 王洋)
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