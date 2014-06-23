基金产业：加拿大退休金将投资印度工程建设公司L&T旗下分支

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透孟买6月23日 - 印度最大的工程和建筑公司Larsen & Toubro Ltd(L&T) 周一表示，加拿大退休金计划投资局的一个分支同意对该公司的基础设施开发分支初步投资100亿卢比（1.68亿美元）。
L&T在声明中称，12个月后，加方将再追加100亿卢比投资。
L&T表示，加方将投资L&T IDPL的优先股，在2018年前这些优先股将以双方同意的价格强制转换为股本。完成转换后，加拿大退休金计划投资局将持有L&T IDPL的少数股权。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。