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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 13:13 BJT

基金产业：加拿大退休金将投资印度工程建设公司L&T旗下分支

路透孟买6月23日 - 印度最大的工程和建筑公司Larsen & Toubro Ltd(L&T) 周一表示，加拿大退休金计划投资局的一个分支同意对该公司的基础设施开发分支初步投资100亿卢比（1.68亿美元）。

L&T在声明中称，12个月后，加方将再追加100亿卢比投资。

L&T表示，加方将投资L&T IDPL的优先股，在2018年前这些优先股将以双方同意的价格强制转换为股本。完成转换后，加拿大退休金计划投资局将持有L&T IDPL的少数股权。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)
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