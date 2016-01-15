陆金所邀请投行为其价值高至50亿美元IPO提交建议--IFR

路透香港1月15日 - 汤森路透旗下IFR周五报导，平安保险(2318.HK)(601318.SS)旗下网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（简称＂陆金所＂）已邀请投资银行，为其价值高至50亿美元香港首次公开发行（IPO）提交建议。