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中国财经 | 2016年 1月 15日 星期五 11:52 BJT

陆金所邀请投行为其价值高至50亿美元IPO提交建议--IFR

路透香港1月15日 - 汤森路透旗下IFR周五报导，平安保险(2318.HK)(601318.SS)旗下网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（简称＂陆金所＂）已邀请投资银行，为其价值高至50亿美元香港首次公开发行（IPO）提交建议。

IFR引述消息人士称，投行将须在1月18日前提交建议书。

路透尚未获得陆金所就其IPO计划的回覆。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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