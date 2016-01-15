陆金所邀请投行为其价值高至50亿美元IPO提交建议--IFR

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月15日 - 汤森路透旗下IFR周五报导，平安保险(2318.HK)(601318.SS)旗下网络投融资平台--上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司（简称＂陆金所＂）已邀请投资银行，为其价值高至50亿美元香港首次公开发行（IPO）提交建议。
IFR引述消息人士称，投行将须在1月18日前提交建议书。
路透尚未获得陆金所就其IPO计划的回覆。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)