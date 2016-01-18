陆金所完成12.16亿美元B轮融资 最快下半年IPO（更新版）

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路透上海1月18日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下陆金所控股近期完成12.16亿美元融资，融资完成后，陆金所估值达到185亿美元。陆金所董事长计葵生预计，公司最快下半年实现首次公开发行（IPO），目前仍在评估海外和国内上市的可能性。

陆金所周一指出，本次融资中包括B轮投资者9.24亿美元投资和A轮投资者行使认购期权投资的2.92亿美元。B轮融资获得中国银行(601988.SS)(3988.HK)旗下的中银集团投资公司、国泰君安证券（香港）、民生银行(1988.HK)(600016.SS)旗下民生商银国际控股等多家境内外机构参与。

有关未来上市地点，他表示，“若战略新兴板能够在6月以前推出，那将是一个很好的选择。”

国务院去年12月已批准上海证交所建立战略新兴板，吸引一些尚未盈利但具有一定规模的科技创新企业上市。中国证监会亦将推出战略新兴板作为今年工作目标，市场预期可能会在上半年推出。

计葵生表示，此次融资顺利完成，体现了资本市场对陆金所增长潜力和价值的认可，为陆金所未来业务发展与战略实施奠定基础。他介绍称，此次融资除了用于增加系统和人员的投资外，大部分还是用于扩大业务，例如融资端和投资端的获客投入。

去年初陆金所控股完成约5亿美元的A轮融资，公司估值超过100亿美元。据他透露，此前B轮融资的投资者约持有陆金所控股扩大后股本的6-7%，最大股东中国平安的持股将由此前的47.49%下降至43-44%，仍保持最大股东地位。

截止去年12月，陆金所已与超过500家机构建立紧密合作，注册用户数超过1,800万人，活跃用户近363万，累计总交易量超过1.6万亿元，其中面向零售客户的业务约6,000亿元，包括P2P网贷、固定收益类产品以及公募基金和保险类的标准化产品。

**未来1-2年仍处投入期**

目前陆金所尚未实现盈利，主要是因为公司规模快速扩张需要的前期投入较大。他预计，今明两年公司业务将继续快速发展，仍处于投入期。未来当公司业务达到较大规模，当期收入能够覆盖这些投入时，公司自然就能实现盈利。

“2016年要赚钱其实不难，只要放慢速度就行。”不过他说，为了建立一个强大的平台和系统，积累起足够多的大数据，公司近两年还需要保持很快的增速。

他指出，目前国内互联网金融处于短暂调整期，陆金所将在多个领域加强布局，来迎接可能在两年以后到来的行业发展成熟期阶段。

今年，陆金所在产品和服务提供方面，将尝试增加保险、股票和境外投资等业务，在渠道方面，将增加投资推荐引擎和社交金融等。未来陆金所将提高资产获取和包装能力、风险管理和组合能力、销售能力，其中在风控方面，陆金所将进一步利用大数据，实现投资者与投资产品的精准匹配。

以P2P网贷平台业务起家的陆金所，经过去年的收购，目前其已拥有三大块业务，即开放式财富管理平台陆金所、国内最大消费金融公司普惠有限和前海金交所。而前海金交所定位于跨境业务平台，主要业务包括国内居民投资海外和海外人士投资境内提供服务。

去年8月，中国平安宣布将其所持有的普惠有限100%股权，转让给陆金所控股，股权转让对价为19.538亿美元。（完）