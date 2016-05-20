陆金所控股与丹麦盛宝银行联盟 满足客户国际投资需求

路透上海5月20日 - 中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下陆金所控股周五宣布，与国际投行丹麦盛宝银行（Saxo)签订战略合作意向协议，双方将围绕开放应用程序接口（API）、个性化交易体验等方面开展合作，在海外为客户提供全球多资产交易配置服务。

根据公司新闻稿，盛宝银行将为陆金所控股提供稳定的报价系统和市场通道，陆金所控股将借助盛宝银行的基础设施创新经验以及提供的交易基础设施，从技术、产品、平台和服务多个层面，在海外市场为客户提供个性化交易等服务，满足客户在海外的投资需求。

陆金所控股首席执行官（CEO）计葵生表示，“过去十年来，中国人的投资理财需求一直在上升，近几年中国企业也越来越多在海外进行投资，这表明中国人的投资理财需求已经上升到了全球层面。”

他说，陆金所控股希望利用新的科技和模式，向客户提供从海外到海外市场的国际化服务，满足不断增加的机构和个人海外投资需求。

盛宝银行旗下SaxoTrader平台为零售客户接入外汇、差价合约、ETFs、股票、期货、期权等三万余种金融产品，实现一个账户既可进行全球投资。在机构合作方面，盛宝银行目前已在全球拥有超过120家白标客户，其中包括10家跨境运营的银行，被业界称为“银行背后的银行”。

注册在开曼的陆金所控股，是综合性金融资产交易平台陆金所（Lufax)的母公司。今年1月，陆金所控股完成12.16亿美元融资，其估值达到185亿美元，融资后中国平安仍是最大股东。计葵生当时曾表示，公司最快下半年实现首次公开发行（IPO）。（完）