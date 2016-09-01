汉莎航空和中国国航9月20日将敲定合资公司计划--消息

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透上海9月1日 - 据参与交易的消息人士称，德国最大航空公司--汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)本月稍晚将在北京一项仪式上与中国国航(601111.SS)(0753.HK)敲定组建合资公司计划，为逾两年的磋商画上句号。
消息人士称，汉莎航空CEO斯波尔(Carsten Spohr)将前往北京，参加9月20日和中国国航合办的活动。这位消息人士不愿具名，因该交易尚未正式宣布。
两家公司于2014年7月签署一份原则性协议，计划组建一家合资公司，联营协调运力，在部分航线共享营收。这种安排能使航空公司在航线和定价上展开合作，同时避开阻碍合并的外资持股规定。
汉莎航空未予置评。中国国航的一位发言人未回复置评请求。
在2014年7月两家公司签署谅解备忘录时，汉莎航空曾表示，希望藉此协议改善在中国的地位。中国是全球增长最快的航空市场。
斯波尔当时警告称，考虑到反垄断批准所需的时间，合资公司或许要到2016年才能完全建成并投入运营。(完)
(编译 汪红英；审校 蔡美珍)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。