汉莎航空和中国国航9月20日将敲定合资公司计划--消息

路透上海9月1日 - 据参与交易的消息人士称，德国最大航空公司--汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)本月稍晚将在北京一项仪式上与中国国航(601111.SS)(0753.HK)敲定组建合资公司计划，为逾两年的磋商画上句号。

消息人士称，汉莎航空CEO斯波尔(Carsten Spohr)将前往北京，参加9月20日和中国国航合办的活动。这位消息人士不愿具名，因该交易尚未正式宣布。

两家公司于2014年7月签署一份原则性协议，计划组建一家合资公司，联营协调运力，在部分航线共享营收。这种安排能使航空公司在航线和定价上展开合作，同时避开阻碍合并的外资持股规定。

汉莎航空未予置评。中国国航的一位发言人未回复置评请求。

在2014年7月两家公司签署谅解备忘录时，汉莎航空曾表示，希望藉此协议改善在中国的地位。中国是全球增长最快的航空市场。

斯波尔当时警告称，考虑到反垄断批准所需的时间，合资公司或许要到2016年才能完全建成并投入运营。(完)