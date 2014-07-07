汉莎同国航签合作协议 分享部分航线收入

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透柏林7月7日 - 德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)周一表示，公司同中国国航(601111.SS)签署合作伙伴协议，期望加强在这个全球第二大航空市场中的地位。
根据协议，国航和汉莎计划成立一个合资项目，允许双方出售对方公司的机票，共享某些航线的收入。
在作出声明后，汉莎股价上涨1.5%，超越大盘DAX .GDAXI的表现，后者下滑0.05%。
法兰克福一交易商说道：“如果汉莎能够在中国这个庞大的市场获得更好的介入渠道，对公司来说当然是好事，并扶住今日的股价上涨。”
借德国总理默克尔访华的东风，汉莎同国航签署了该协议。此外，空中客车(Airbus,空中巴士)直升机部门周一与中国企业签订协议，将对中国销售100架直升机。
此项协议是在北京人民大会堂，由中国总理李克强以及德国总理默克尔监督之下所签定。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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