汉莎同国航签合作协议 分享部分航线收入

路透柏林7月7日 - 德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)周一表示，公司同中国国航(601111.SS)签署合作伙伴协议，期望加强在这个全球第二大航空市场中的地位。

根据协议，国航和汉莎计划成立一个合资项目，允许双方出售对方公司的机票，共享某些航线的收入。

在作出声明后，汉莎股价上涨1.5%，超越大盘DAX .GDAXI的表现，后者下滑0.05%。

法兰克福一交易商说道：“如果汉莎能够在中国这个庞大的市场获得更好的介入渠道，对公司来说当然是好事，并扶住今日的股价上涨。”

借德国总理默克尔访华的东风，汉莎同国航签署了该协议。此外，空中客车(Airbus,空中巴士)直升机部门周一与中国企业签订协议，将对中国销售100架直升机。

此项协议是在北京人民大会堂，由中国总理李克强以及德国总理默克尔监督之下所签定。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)

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