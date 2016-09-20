德国汉莎航空与中国国航签署合资协议 将共享部分航线

路透北京9月20日 - 德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)与中国国航(601111.SS)(0753.HK)签署了航线共享协议，为持续两年的谈判画上句号。这将促进汉莎航空进入中国这个全球增长最快的民航市场。汉莎航空是德国最大航空公司。

协议将允许两家航空公司在某些航线出售对方的机票，并分享收入，这基本上是除了全面合并之外航空公司所能签署的关系最紧密的协议。

汉莎航空希望加强与国航的关系，以提高在中国民航市场的地位，因为欧洲民航客流减少，该公司还要抵御发展迅速的波斯湾地区航空公司在较为赚钱的长距离航线上的竞争。

“这对汉莎在全球各地设立的合资企业是一种补充，在前五大洲际市场确立合资伙伴一直是我们的战略目标，今天的合资使这个战略圆满，”汉莎航空CEO斯波尔(Carsten Spohr)表示。

协议还包括汉莎航空下属的奥地利航空和瑞士航空。最初涉及的航线包括从中国到法兰克福、维也纳和苏黎世等城市，最终将扩展到两家航空公司运营的所有中国-欧洲之间的航线。

协议将自2017年夏季开始执行，交易不涉及现金投资。

国航董事长蔡剑江表示，两家公司将共享收益并分担风险，还将在其他地区进行合作。他对此未进行详述。(完)