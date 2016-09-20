德国汉莎航空与中国国航签署合资协议 将共享部分航线

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月20日 - 德国汉莎航空(Lufthansa AG)(LHAG.DE)与中国国航(601111.SS)(0753.HK)签署了航线共享协议，为持续两年的谈判画上句号。这将促进汉莎航空进入中国这个全球增长最快的民航市场。汉莎航空是德国最大航空公司。
协议将允许两家航空公司在某些航线出售对方的机票，并分享收入，这基本上是除了全面合并之外航空公司所能签署的关系最紧密的协议。
汉莎航空希望加强与国航的关系，以提高在中国民航市场的地位，因为欧洲民航客流减少，该公司还要抵御发展迅速的波斯湾地区航空公司在较为赚钱的长距离航线上的竞争。
“这对汉莎在全球各地设立的合资企业是一种补充，在前五大洲际市场确立合资伙伴一直是我们的战略目标，今天的合资使这个战略圆满，”汉莎航空CEO斯波尔(Carsten Spohr)表示。
协议还包括汉莎航空下属的奥地利航空和瑞士航空。最初涉及的航线包括从中国到法兰克福、维也纳和苏黎世等城市，最终将扩展到两家航空公司运营的所有中国-欧洲之间的航线。
协议将自2017年夏季开始执行，交易不涉及现金投资。
国航董事长蔡剑江表示，两家公司将共享收益并分担风险，还将在其他地区进行合作。他对此未进行详述。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。