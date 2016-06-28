汉莎航空10月开始将在短程航班上提供基于卫星的WiFi服务

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透柏林6月27日 - 汉莎航空(LHAG.DE)周一宣布，将从10月开始在短程航班上推出基于卫星的机上宽带服务，因乘客对空中飞行期间的联网要求越来越强烈。
全球航空公司正在转向基于卫星的互联网接入服务，这促使通讯服务提供商竞相争夺客户资源。
汉莎航空机上的宽带服务技术是该公司与合作伙伴Inmarsat(ISA.L)及Inmarsat旗下Global Xpress网络共同提供的。
汉莎航空称，预计到2018年年中，其窄体A320飞机将会装配该宽带技术，汉莎集团旗下其他的航空公司将在稍后跟进。
汉莎航空已经在其107架汉莎品牌远程飞机上提供了宽带服务。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
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