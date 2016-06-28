汉莎航空10月开始将在短程航班上提供基于卫星的WiFi服务

企业并购：英美烟草同意以494亿美元收购同业Reynolds的57.8%股份
路透伦敦1月17日 - 英美烟草 周二表示已同意买入美国同业Reynold American Inc 的收购条款。此前英美烟草将其对后者57.8%股份的报价提高到494亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林6月27日 - 汉莎航空 周一宣布，将从10月开始在短程航班上推出基于卫星的机上宽带服务，因乘客对空中飞行期间的联网要求越来越强烈。
全球航空公司正在转向基于卫星的互联网接入服务，这促使通讯服务提供商竞相争夺客户资源。
汉莎航空机上的宽带服务技术是该公司与合作伙伴Inmarsat 及Inmarsat旗下Global Xpress网络共同提供的。
汉莎航空称，预计到2018年年中，其窄体A320飞机将会装配该宽带技术，汉莎集团旗下其他的航空公司将在稍后跟进。
汉莎航空已经在其107架汉莎品牌远程飞机上提供了宽带服务。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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路透首尔1月17日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0724GMT，外资 在韩国股市卖超85亿韩元。外资已连续三天卖超韩股，期间累计净卖出3, 563万亿韩元(3.0409亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月17日 -8.5 90.1 -82.8 ^1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.1 1 月11日 485.5 -55.1 -430