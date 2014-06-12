《李欢专栏》那果子，熟了吗？

（本文由路透中文特邀专栏作家李欢提供，此文为系列专栏的第二篇，首篇为《债的性质》）

（作者现就职于宏源证券，从事固定收益市场的交易工作） -

还记得刚上大学时翻阅萨缪尔森《经济学》，一上来就说到经济学是关于稀缺资源如何配置的学问。依然记得当时脑子里有个念头一闪而过：为什么资源总是稀缺的呢？也许这个配置问题实在是太基础了，以致没敢多想，寻思着“也许上帝太吝啬了”也就搪塞过去。可能连萨老本人也觉得这个问题不言自明。他用了反证法：如果所有的物品都像沙漠里的沙子或是海滩边的海水，也就没有经济学存在的必要了。

但十几年后，我却越来越觉得，这个问题虽然基础，却并不简单，有理论一番的必要。资源的稀缺性有这么几个特点。

首先，严格来说并非所有的对人类有用的资源都是稀缺的。资源本来就丰廉有别，但不稀缺的东西往往被人忽略，而不成其为资源。比如空气，虽然对每个人都一刻不可或缺，但由于“管够”，所以大家甚至没有意识到空气的存在。相反一些相对稀缺的东西，则当然让我们非常在意。这样资源就总是稀缺的了。

其次，稀缺性是在竞争对比中体现出来的。资源有良莠等次，尽管有些资源储量很大，但优质的、高品位、可方便使用的资源所占的比例较少，资源也自然而然地显示出稀缺性。比如铁矿，铁元素在地球中的储量并不低，但可方便开采和冶炼的富矿却相当的少。

再次，资源的稀缺性是一个动态的过程。随着人类的进步，很多原来无法为人所用的东西，成为资源，并进一步演变为稀缺资源。石油是最典型的例子。石油的大规模利用是近代的事，但它很快就成为人类争夺的焦点。当然，也有一些东西，在人类找到更好的替代品之后，淡出了人类的视野，淹没在历史的记忆之中。

当然，最重要的是，相对于人类永无止境的欲望，资源总是稀缺的。尽管人类的知识不断积累，技术不断进步，能够将越来越多的物品为人所用，但人类的欲望总是不断膨胀而无法完全得到满足，因此资源总是稀缺的。

总之，资源的稀缺性是一个动态的过程，并且很大程度上是“人为”的结果。这里依稀可见一种自我实现的机制：人类总是擅长制造稀缺性。当人类取得了一些进步，终于跳出了原有稀缺资源的制约之后，人类的欲望却总能找到新的、更多的资源瓶颈。

这里有一点需要特别指出，作为欲望的表现形式之一，人类作为生物的一个高级物种，本身存在着强烈的繁殖的欲望。这导致人口的增长，客观上也造成了资源的稀缺性。典型的是在农业社会，人类一直试图摆脱，但每一次技术、社会的进步都带来人口的快速增长，从而重新陷于困境。比如，得益于从美洲引进了诸如花生、玉米和甘薯之类的新的粮食作物，中国人口从16世纪初的1亿，激增到19世纪中叶的4亿以上。经济学里有一个专门的说法叫“马尔萨斯陷阱”。

现代社会，人类的生育习惯逐步改变，很多发达国家的人口数量逐步趋于稳定。甚至有像中国这样的国家，严格实行计划生育，并定之为基本国策。人口问题很大程度上缓解。人类有了越来越多的储蓄，有了越来越多的“余粮”，相当部分人不再为饥饿的问题困扰。但现代人类追求增长的欲望似乎变本加厉了。现代人类前进的步伐如此之快，似乎总是能够找到更多的资源去替代原有的资源，但资源的稀缺性本身却没有改变。

进入资本主义时代，人类一直在实践着一个伟大的不等式：投入资本就有机会创造更多资本；投入资源就有机会得到更多资源。但换个角度想，寻找到新的资源的机会本身，就是永恒的稀缺资源！恰恰是大家竞相追逐投资机会，投资机会本身正是最稀缺的“资源”。即便眼前不稀缺，也很快因为人类积累并投入更多的资本竞相追逐而变得稀缺。繁荣日久，人类积累了更多的储蓄，过多的储蓄追逐有限的投资机会，最终会将资本投入到不是机会的机会中。而现代的资源配资很大程度上掌握在金融体系手中。

正如上一篇专栏所述，金融体系明显的官僚体制和委托代理问题，很容易就加剧这种冲动。

理解了投资机会的稀缺性，也就能够更好地理解明斯基的“金融不稳定假说”。明斯基根据现金流和债务的关系，将融资分成三种类型：一是对冲性融资，即债务人期望从融资合同中所获得的现金流能够覆盖利息和本金；二是投机性融资，即债务人预期从融资合同中获得的现金流只能覆盖利息，这是利用短期资金为长期头寸来融资。三是庞氏融资，即债务人的现金流什么都覆盖不了，债务人需要靠出售资产或者再融资才能偿还。以前，我不太理解为什么投机性融资和庞氏融资的比重必然会上升。现在我的理解，正是因为投资机会稀缺性的自我实现导致的。正如人口问题是农业社会治乱循环的一个重要因素一样，投资机会的多寡变迁，强烈地影响着现代社会的盛衰周期。

想起某人说过的一个故事，颇为耐人寻味：此君小时候，家里有一颗杨梅树。每年夏天，树上都会结出很多青绿的果子。每年总是在不经意的某一天，在一丛浓密的树叶里，能够找到几颗率先熟透的果子，高兴地摘下。但第二天，找遍整棵树，也就勉强能找到几颗半熟的果子。第三天，第四天，实在等不及了，干脆把没熟的果子也都摘掉了。就这么十几年下来，就没有吃过几颗熟透的果子。

在这繁华盛世，身处金融圈子，看着同行朋友们忙碌于各种各样的信贷、债券、“非标”，不亦乐乎。心里总不免嘀咕一句：那果子，熟了吗？(完)

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