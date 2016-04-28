陆家嘴拟以现金向母公司收购金融资产 预估值为109亿元

路透上海4月28日 - 中国土地开发企业--上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(600663.SS)(900932.SS)周四披露其收购方案，拟以现金向母公司陆家嘴集团等收购上海陆家嘴金融发展有限公司100%股权，目前该资产的预估值为109.31亿元人民币。

公告指出，陆家嘴拟用自有资金和银行借款来支付收购对价，其中自有资金主要为货币资金及变现能力较强的金融资产，拟占总收购价款的四成，即约43.72亿元。标的资产交易价格应根据最终评估报告审定的标的资产评估值确定。

陆金发去年底净资产为103.97亿元，去年营收为21.56亿元，净利5.19亿元。

本次交易的出让人包括陆家嘴集团、前滩集团和上海浦东土地控股集团，其中前滩集团为陆家嘴集团与浦东土控集团的合资公司，持股分别为70%和30%。陆家嘴集团持有陆金发64.81%股权。

陆金发目前通过拥有爱建证券（持有51.14%股权）、陆家嘴信托（持有71.6%股权）及陆家嘴国泰人寿（持有50%股权）三家持牌金融机构，初步形成了“证券+信托+保险”的基本业务架构。同时，陆金发通过参股股权投资基金等方式广泛参与金融创新试点项目。不过这三家金融机构在业内排名均比较靠后，并面临较为激烈的市场竞争。

陆家嘴今后将加大中短期产品的运营，通过项目公司获取房产开发项目，项目开发成功后再转资产或股权，这将成为上市公司经常性业务。其房地产业务战略经营方针是长期持有核心区域的物业，短期出售或者转让零星物业。

本次交易后，陆家嘴主营业务将形成“地产+金融”双轮驱动的战略发展格局。基于地产和金融的协同效应及互补效应，金融资产的注入以及有效的整合能够催生房地产业务创新的融资投资方式和商业发展模式、提升房地产行业规模优势与周转效益、加强商业地产和金融资本的互动融合。

陆家嘴自1月中开始持续停牌，筹划本次重组，停牌前收报38.61元。（完）