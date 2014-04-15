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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 03:18 BJT

中港个股：中石化收购卢克石油持有的双方合资企业50%的股权

* 交易价值12亿美元

* 卢克石油去年分享的石油产量为每日3万桶

路透莫斯科4月15日 - 亚洲最大炼油企业--中国石油化工股份有限公司 斥资12亿美元购买合资伙伴俄罗斯第二大石油产生企业卢克石油 持有的双方在哈萨克斯坦的合资企业的50%股权，进一步增强中国在富油国哈萨克斯坦石油市场的地位。

卢克石油称，交易在2014年底完成后，中石化将成为双方合资企业Caspian Investment Resources Ltd(CIR)的唯一所有人。

卢克石油2013年通过在CIR的持股分享的石油产量约为每日3万桶，而CIR控制的各类小规模油田的产量即将或已经触顶。(完)
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