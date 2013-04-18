Lumia销量上升 诺基亚第一季亏损同比减轻

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透赫尔辛基4月18日 - 芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE今年第一季亏损减轻，得益于Lumia智能手机销售转强。
诺基亚称第一季售出560万部Lumia手机，高于前一季的440万部。
该公司第一季扣除特殊项目后的每股亏损为0.02欧元，去年同期为0.08欧元，路透调查显示市场原预期为亏0.04欧元。
不过，诺基亚旗下的电信设备合资企业--诺基亚西门子通信技术的营收意外下降。(完)
(编译 隋芬; 审校 张明钧)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。
路透东京4月3日 - 亚洲股市在结束了跌宕起伏的第一季后，周一以小幅走高拉开了新一周的序幕，投资者正试图了解美国贸易和经济政策图景以及这些政策将如何影响全球增长。