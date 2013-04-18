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国际财经 | 2013年 4月 18日 星期四 18:48 BJT

Lumia销量上升 诺基亚第一季亏损同比减轻

路透赫尔辛基4月18日 - 芬兰手机制造商诺基亚NOK1V.HE今年第一季亏损减轻，得益于Lumia智能手机销售转强。

诺基亚称第一季售出560万部Lumia手机，高于前一季的440万部。

该公司第一季扣除特殊项目后的每股亏损为0.02欧元，去年同期为0.08欧元，路透调查显示市场原预期为亏0.04欧元。

不过，诺基亚旗下的电信设备合资企业--诺基亚西门子通信技术的营收意外下降。(完)

(编译 隋芬; 审校 张明钧)

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