航空运力有限 澳新农产品生产商面临满足春节需求激增的难题

路透悉尼/惠灵顿2月5日 （记者 Jarni Blakkarly/Charlotte Greenfield） - 农历新年（春节）将至，亚洲各国对龙虾与樱桃等美食的需求迎来高峰，但澳大利亚与新西兰的一些生产商却一直面临将其产品及时送到消费者手中的难题。

农场主和渔民一直在争夺有限的航空运力，并试图让生产周期的时机更完美，以抓住需求高峰。中国等国民众正准备在春节期间享受丰盛的菜肴。

这些问题可能会影响澳新两国主导亚洲优质食品市场的努力。随着矿业投资繁荣消退，澳洲寻求对经济进行再平衡；新西兰则试图拓展除乳制品之外的其他食品行业。

“今年我们对香港的空运遇到了一些问题，（农历）新年对航空运力的竞争很激烈，加之通过空运的奶粉很多，问题变得更严重，”澳洲水果种植商V.F. Siciliano & Sons的出口经理Colleen Dangerfield表示。

Dangerfield称，公司种植的果树就是瞄准了农历新年这个市场。

“我们种植了1月份结果子的各个品种的果树，水果的大小与糖分都是亚洲人喜欢的，”她说道。“但显然中国农历新年的日期每年都变，所以很难完美应对。”

一些水产捕捞业也遇到了如何调节捕捞量以满足需求的难题。澳洲的Western Abalone Processors过去都是将海蜗牛年度捕捞额度的三分之二在1月份用掉，以针对农历新年市场。但去年澳大利亚南部一些地方的渔业法律有所变化，现在是每月有具体限额。

2015年下半年澳大利亚每月的农产品出口（不含肉类、谷物以及羊毛等产品）同比增长逾10%，11月达到创纪录的20.4亿澳元（14.6亿美元）。该数据没有按照产品或目的地进行细分。

海鲜出口商和水果种植商对未来销售将变得更好持乐观态度，因中澳去年6月签署自由贸易协定，食品出口的高关税将逐步被取消。

“我们没有看到任何下滑，人们总得吃东西，”澳大利亚Capilano Honey(CZZ.AX)销售负责人Peter McDonald谈及中国经济减速时表示。

但行业协会澳洲樱桃种植协会（Cherry Growers Australia）首席执行官Simon Boughey强调空运是个大问题，称如果有足够航空运力，对中国的樱桃销售可能翻倍。

“需求在那里，我们就是没法满足，我们需要……航空运力。这个问题需要在下个农历新年前解决。”（完）