华通路桥短融本息兑付资金到账 违约风险解除--消息

路透上海7月23日 - 两位消息人士周三透露，中国民营建筑工程企业--华通路桥集团今日到期的短期融资券--13华通路桥CP001本息兑付资金已于下午全部到账，违约风险解除。

稍早已有消息人士称，昨天下午5点起，已陆续有兑付资金归集到上海清算所的兑付托管账户，料今天资金会陆续到位。

据了解，目前的兑付资金主要来自两方面：一个是当地政府方面，协调筹集的资金；另外则是发行人自行筹集的部分。

华通路桥上周在上海清算所发布特别风险提示公告称，因公司董事长正协助相关部门调查，将于7月23日到期的一年期短期融资券--13华通路桥CP001本息兑付面临不确定性。（完）

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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