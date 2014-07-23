华通路桥兑付资金陆续汇集 今日料完成兑付有惊无险

路透上海7月23日 - 中国民营建筑工程企业--华通路桥集团将于今日到期的短期融资券--13华通路桥CP001CN041365009=CFXS，兑付违约可能最终不会发生。消息人士透露，昨天5点钟起，已陆续有兑付资金归集到上海清算所的兑付托管账户，料今天资金会陆续到位，全部违约的可能性不大。

“投资人都齐聚山西了，没有结果大家是不会回去的。”消息人士介绍。

据了解，目前的兑付资金主要来自两方面：一个是当地政府方面，协调筹集的资金；另外则是发行人自行筹集的部分。

华通路桥2013年的年报显示，当年末5家政府相关单位拖欠公司近7亿人民币账款，占全部应收占款比例的40.03%。

按照债券兑付流程，发行一般人需要在本息兑付日前5个工作日，通过中国货币网和上海清算所网站公布本金兑付和付息事项。

不过之前7月16日，华通路桥并未如期发布兑付公告，而是发布了兑付有不确定性的特别风险提示公告。

而一般按照惯例，发行人会在兑付日前一个交易日，具体到华通短融则为昨日22日（周二），将款项归集至托管清算机构的账户。

因此昨日5点后，消息人士介绍，就有部分资金陆续汇往清算所资金账户，具体的金额尚不得而之；而只要今日资金最终全部到账，华通路桥就不会发生违约。

”当然不到最后时间，不知道情况会发生什么变化，只能说目前的消息是乐观的，违约风险不大了。“消息人士说。（完）

(发稿 徐永 审校 黄凯)

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