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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 2日 星期五 11:58 BJT

立陶宛成为欧元区第19国

立陶宛于周四午夜正式加入欧元区，成为第19个成员国。前主人俄罗斯频频炫耀军事实力，立陶宛希望在欧洲找到依靠。1990年立陶宛率先脱离前苏联宣布独立，但却是三个波罗的海国家中最后一个加入欧元区的。路透
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