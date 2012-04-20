诺而达预期中国铜元件需求将增加

路透圣地亚哥4月19日电---诺而达(Luvata)采购部高级副总裁Bob Kickham表示,预计到年底时中国对其铜元件需求将增加.今年迄今其中国销售下降14%.

该公司今年迄今在中国的销售下降,因需求疲弱.国有电力公司对Luvata中国铜元件工厂的能源供应减少也影响到产量并损及销售.

"我们有理由乐观地认为,临近年底和明年初时需求将回温,"Kichham在CESCO铜业会议期间接受路透专访时表示.

他说,今年前三个月Luvata's所有亚洲市场需求均疲弱.交易员对路透表示,中国白色家电库存处在高位,今年需求趋软.

他并指出,欧洲和北美市场表现不一,今年前三个月北美销售增加4%,欧洲则下降3%.

在销售下降的同时,该公司产品价格持稳,其他成本则下降.(完)

--编译 李爽; 审校 吴云凌

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