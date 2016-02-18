普拉达销售增长停滞 受中国市场疲软拖累

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透香港/米兰2月17日 - 意大利奢侈品集团普拉达(1913.HK)周三公布的全年销售业绩几乎与上一年持平，受到疲软的大中华区市场拖累。
普拉达称，截至1月31日的财年里，净营收为35.5亿欧元（40亿美元）。亚太区销售下滑16%，即使算上汇率的有利因素，该地区营收也下滑4%。
普拉达近几个季度的获利大幅下滑，受缺乏新品、高昂开店投资和奢侈品需求降低的拖累。
中国反腐以及经济迅速放缓令奢侈品前景蒙阴，而全球政治和安全局势影响了一些市场的旅游业。
“中国市场的经济形势仍是负面的，尽管最后一个季度有所好转，”普拉达在声明中称。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。