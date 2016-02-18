普拉达销售增长停滞，受中国市场疲软拖累

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/米兰2月17日 - 意大利奢侈品集团普拉达 周三公布的全年销售业绩几乎与上一年持平，受到疲软的大中华区市场拖累。

普拉达称，截至1月31日的财年里，净营收为35.5亿欧元（40亿美元）。亚太区销售下滑16%，即使算上汇率的有利因素，该地区营收也下滑4%。

普拉达近几个季度的获利大幅下滑，受缺乏新品、高昂开店投资和奢侈品需求降低的拖累。

中国反腐以及经济迅速放缓令奢侈品前景蒙阴，而全球政治和安全局势影响了一些市场的旅游业。

“中国市场的经济形势仍是负面的，尽管最后一个季度有所好转，”普拉达在声明中称。（完）