普拉达销售增长停滞，受中国市场疲软拖累

重温稿-中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港/米兰2月17日 - 意大利奢侈品集团普拉达 周三公布的全年销售业绩几乎与上一年持平，受到疲软的大中华区市场拖累。
普拉达称，截至1月31日的财年里，净营收为35.5亿欧元（40亿美元）。亚太区销售下滑16%，即使算上汇率的有利因素，该地区营收也下滑4%。
普拉达近几个季度的获利大幅下滑，受缺乏新品、高昂开店投资和奢侈品需求降低的拖累。
中国反腐以及经济迅速放缓令奢侈品前景蒙阴，而全球政治和安全局势影响了一些市场的旅游业。
“中国市场的经济形势仍是负面的，尽管最后一个季度有所好转，”普拉达在声明中称。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
在谈及日本时，黑田东彦表示，日本本财年以及下一财年经济增长可能在1.5%左右，称自安倍晋三2012年末上任这四年来，经济状况已经大幅改善。
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