卢森堡欢迎建行欧洲总部开业

* 中国建设银行在卢森堡设立欧洲总部

* 这是第三家中国大型银行把总部设在卢森堡

* 卢森堡在人民币债券、基金和贷款业务方面走在欧洲前列

* 有信心会像英国那样获得中国投资配额

路透卢森堡10月29日 -卢森堡周二对第三家中国大型银行设在该国的欧洲总部开业感到振奋，并强调该国打算在欧洲离岸人民币业务中夺取更大份额。

中国建设银行(601939.SS)追随中国银行(601988.SS)和中国工商银行(601398.SS)的脚步，把欧洲大陆的总部设在卢森堡，后者是欧洲最大的投资中心和大型私人银行聚集地。

两周前，中国赋予英国投资者购买最多800亿人民币(131.5亿美元)内地股票、债券和货币市场工具的权力，这让伦敦在成为人民币离岸交易中心的争夺中一马当先。

卢森堡投资者不能直接投资中国，不过该国与中国已经打了几十年交道，最近几年的人民币业务规模更是迅猛增长。

在以人民币计价的点心债券发行规模方面，卢森堡仅次于香港，前者证交所挂牌交易的点心债券规模有245亿元人民币，包括卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)和大众(Volkswagen)(VOWG_p.DE)发行的点心债。

据卢森堡央行称，该国还另外管理着2,140亿元人民币资产。

“我们跟伦敦还不一样，我们没有额度，”行业发展机构Luxembourg for Finance执行长NicolasMackel说。“但如果看看管理的资产规模，我们不在一个队列里。”

据普华永道(PwC)的数据，卢森堡的离岸人民币贷款总计约有620亿元人民币，为欧洲最高水平，人民币存款有400亿元，为欧元区最高。

Mackel表示相信中国将很快同意向在卢森堡定居的投资者授予投资额度。

“我相信那将在新年来临之前实现，而且我更希望是在西方新年之前，而不是中国农历新年，尽管两者只相差一个月的时间。”

“逐步开放投资，是非常中国化的做法。那并不意味着未来五年伦敦将独享投资机会。中方改变的步伐在加快。”

**双赢**

离岸人民币业务的竞争或许没有部分观察人士料想的那么激烈，因这块市场发展如此迅速，足以供众人分食。

Luxembourg forFinance称，在人民币结算交易扩增的推动下，预估整体离岸人民币存款到2015年将成长到超过8万亿人民币，是目前的10倍。

“人民币国际化是中国人的战略目标，要让人民币尽可能得到广泛使用。”Mackel表示。“他们希望人民币最终成为储备货币。”

中国约有18%的全球贸易以人民币计价；近四年前北京首次展开人民币国际化实验时，仅有不到1%。

伦敦基金管理公司Stratton Street Capital管理合伙人AndrewMain称，香港本身应也会因为金融竞争对手增加而蒙其利。

“饼愈做愈大，”他说。“无论是伦敦还是卢森堡，每个城市都有独特的优势，那将促进人民币的国际化。”(完)

(编译 徐文焰/白云/张若琪 审校 张涛)

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