卢森堡与中国投资人洽谈出售航运公司Cargolux股权

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透布鲁塞尔9月17日 - 卢森堡政府寻求出售货运航空公司Cargolux CLUX.UL的35%股权，目前正与中国投资人洽谈。
卢森堡政府新闻稿指出，河南省及河南民航发展投资有限公司(HNCA)的代表人员，周一访问卢森堡机场及Cargolux总部。
“HNCA是已经表达对Cargolux股权感到兴趣的可能投资者之一，目前正与卢森堡进行密切谈判，”政府声明称。
卢森堡当局12月时表示，已经从Qatar Airways手中按原始出售价格1.175亿美元，买回Cargolux股权，打算迅速将股权转卖出去。(完)
(编译 蔡美珍；审校)
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俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。