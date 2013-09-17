卢森堡与中国投资人洽谈出售航运公司Cargolux股权

路透布鲁塞尔9月17日 - 卢森堡政府寻求出售货运航空公司Cargolux CLUX.UL的35%股权，目前正与中国投资人洽谈。

卢森堡政府新闻稿指出，河南省及河南民航发展投资有限公司(HNCA)的代表人员，周一访问卢森堡机场及Cargolux总部。

“HNCA是已经表达对Cargolux股权感到兴趣的可能投资者之一，目前正与卢森堡进行密切谈判，”政府声明称。

卢森堡当局12月时表示，已经从Qatar Airways手中按原始出售价格1.175亿美元，买回Cargolux股权，打算迅速将股权转卖出去。(完)

(编译 蔡美珍；审校)

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