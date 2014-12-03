卢森堡监管机构简化投资沪港通计划的审批程序

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透香港12月2日 - 针对希望参与沪港通计划的共同基金，欧洲主要基金管理机构推出一项快速审批程序。
卢森堡基金行业联合会(Association of the Luxembourg Fund Industry，ALFI)周二宣布这项简化程序。基金业面临的各种欧盟监管障碍，使许多资产管理机构无法参加沪港通计划。
ALFI称，卢森堡证券金融监督委员会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)将简化面向散户投资者发售的共同基金申请程序，即欧盟可转让证券集合投资计划(UCITS)。该计划的投资政策已经允许投资中国股市，仅需调整现有的文书工作。
卢森堡一些基金已经可以通过有限的合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外投资者(RQFII)制度来投资中国股市。
ALFI在声明中称，沪港通仍有一些方面需要“审慎考虑”，其中包括确保通过该计划购买的股票适当隔离，基金招募说明书充分披露该计划跨境监管方面的“法律风险”。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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