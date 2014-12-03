卢森堡监管机构简化投资沪港通计划的审批程序

路透香港12月2日 - 针对希望参与沪港通计划的共同基金，欧洲主要基金管理机构推出一项快速审批程序。

卢森堡基金行业联合会(Association of the Luxembourg Fund Industry，ALFI)周二宣布这项简化程序。基金业面临的各种欧盟监管障碍，使许多资产管理机构无法参加沪港通计划。

ALFI称，卢森堡证券金融监督委员会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)将简化面向散户投资者发售的共同基金申请程序，即欧盟可转让证券集合投资计划(UCITS)。该计划的投资政策已经允许投资中国股市，仅需调整现有的文书工作。

卢森堡一些基金已经可以通过有限的合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外投资者(RQFII)制度来投资中国股市。

ALFI在声明中称，沪港通仍有一些方面需要“审慎考虑”，其中包括确保通过该计划购买的股票适当隔离，基金招募说明书充分披露该计划跨境监管方面的“法律风险”。(完)

(编译 李爽 审校 张涛)

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