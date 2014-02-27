卢森堡称在与中国商谈投资基金的相互认可安排

路透卢森堡2月26日 - 卢森堡一名高阶官员周三表示，正在与中国商谈允许两国投资基金相互认可。

如果达成相互认可协议，将促进卢森堡争取成为人民币主要离岸中心的努力。中国正在放松对人民币的管制，最终目标是成为完全可自由兑换的货币。

据信，中国大陆与香港之间两地基金“相互认可”的安排已进入冲刺阶段，届时将允许在香港注册的基金来大陆发售，反之亦然。

如果卢森堡与中国达成类似协议，将与香港形成直接竞争。香港目前是全球最大的人民币离岸中心。

“我们没有开始正式谈判，但正在讨论这件事，”卢森堡金融推广署首席执行官Nicolas Mackel在一场关于离岸人民币的会议间隙对记者表示。

卢森堡财长PierreGramegna今年稍晚将带领一个代表团访问中国，讨论离岸人民币事务。他周三稍早表示，更多的中国银行业者希望在卢森堡开展业务。

卢森堡也在与伦敦等其它欧洲金融中心以及香港和新加坡等亚洲金融心竞争人民币离岸业务。

在卢森堡注册的投资基金持有的人民币计价资产总计为2,564亿元(420亿美元)。卢森堡表示，其拥有欧洲规模最大的人民币存款，达640亿元。

但伦敦是全球最大的外汇市场，并且正在与中国商谈建立一家人民币清算银行。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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