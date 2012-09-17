《路透精英汇》意大利时装企业称中国奢侈品需求仍强劲

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透伦敦/米兰9月13日电（记者 Mark Potter/Antonella Ciancio）---意大利时装企业Roberto Cavalli首席执行官Gianluca Brozzetti周四称，Burberry(BRBY.L)发布盈利预警不会令奢侈品行业的光明前景蒙阴，因中国需求仍强劲。
Burberry周二公布，受中国经济增速放缓和欧元区债务危机拖累，该公司营收增速大幅下降。这令人担心奢侈品行业近三年的繁荣可能接近尾声。奢侈品类公司股票当日大跌。
“不应因为一家公司的声明而恐慌。他们曾向投资者做出过一些承诺，可能这些承诺过於激进了。Burberry没有达到目标......和奢侈品市场存在问题是两回事。”Brozzetti在路透零售和消费峰会上表示。
Brozzetti指出，尽管中国市场奢侈品销售增速低於巅峰时的20-25%左右，需求仍保持健康状态，巅峰增速本来就不可持续。
“（中国）人越来越富有。他们富裕之後希望购买奢侈品奖励自己，这点没有改变。”
Brozzetti表示，Roberto Cavalli今年前八个月的零售销量上升25%，受新开店铺以及同店销售增长11%提振。
除了意大利以外的所有市场销量都上升，意大利市场占该公司总业务量的15-20%左右。
“意大利人很担心。他们不肯花钱。如果有人告诉你意大利情况良好，那肯定是谎话。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。