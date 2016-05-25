今年全球奢侈品销售料将温和增长--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透米兰5月24日 - 周二出炉的行业报告显示，今年全球个人奢侈品销售料将增长，但增幅不大，日本和欧洲市场增长或将抵销亚洲和美国市场持平趋势的影响。

根据咨询公司贝恩（Bain & Co）和意大利奢侈品行业协会Altagamma的研究报告，今年全球个人奢侈品行业增长将不超过2%。该行业包括时尚配饰、家居用品、珠宝及手表，汽车、游艇及艺术品（fine art）则不包括在内。

报告称，预计日本将是增长最快的市场，个人奢侈品销售将增长5%，得益于中国游客的支出。

中国大陆奢侈品销售经历三年下滑后预计会反弹，而香港和澳门将勉力增长。

“实现同比增长总是面临更多限制，但该行业当前的表现比几乎其它所有行业都好。”Altagamma副主席Armando Branchini在声明中称。

强势美元及总统选举前消费者信心的不确定性预计会影响美国的奢侈品需求。欧洲当地支出将抵销旅游业因安全威胁而下滑的影响。

在接下来几年，预计奢侈品市场将以年均2-3%的速度增长，主要受中国市场增长带动。

“所有目光都转向中国，并关注美国的经济复苏。中国是引导（该行业）重整旗鼓的关键，而目前美国本地的消费不能抵销旅游支出缺乏的影响。”贝恩合伙人Claudia D'Arpizio说。

该研究报告还称，在逾4,000万新兴中产阶层的帮助下，到2020年，中国买家将占到全球奢侈品总消费的34%。(完)