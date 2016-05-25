今年全球奢侈品销售料将温和增长--报告

根据咨询公司贝恩（Bain & Co）和意大利奢侈品行业协会Altagamma周二发布的研究报告，今年全球个人奢侈品销售增长料不超过2%，日本和欧洲市场增长或将抵销亚洲和美国市场持平趋势的影响。该报告预计，日本将是增长最快的市场，受益于中国游客消费支出，今年日本个人奢侈品销售将增长5%。路透