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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 8日 星期五 09:50 BJT

兰博基尼推出限量版超跑Veneno

兰博基尼发布一款“绝对独家的”超跑Veneno，对阵法拉利的“混合动力”超跑、售价100万欧元的LaFerrari，其价格是后者的三倍。兰博基尼称，Veneno仅限量生产三辆，且三辆都已被预定出去了。图为日内瓦车展上拍到的Veneno。路透
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