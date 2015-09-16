玛莎拉蒂进军SUV市场 Levante预计明年推出

各车企准备在2015法兰克福车展推出新款豪华运动休旅车（SUV）之际，玛莎拉蒂的粉丝们还得再等上一阵子，因为玛莎拉蒂还在对其SUV进行最后调整，玛莎拉蒂寄望于这款SUV助其扭转销售下滑的局面。据去年宣布的一项计划，玛莎拉蒂本计划2015年推出Levante SUV，但目前看来估计要到明年第一季末左右才推出。路透