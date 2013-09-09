法拉利、宾利等经典汽车车型投资价值飙升

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月7日 - 受亚洲富裕人群需求持续高涨支撑，在截止到今年6月的一年中，法拉利、布加迪、宾利等经典汽车的价值飙升了28%，超过了黄金、艺术品和昂贵的伦敦地产的投资价值。
房地产咨询公司Knight Frank表示，随着世界经济逐渐显露复苏势头，全球富裕人群正把更多的金钱投入那些可用于享受的具体物件上。
Knight Frank发布了一项追踪奢侈品表现的指数。
今年7月，一辆1954年产的奔驰W196在拍卖会上以1,960万英镑(3,006万美元) 的价格成交，一举成为拍卖史上最昂贵的汽车。阿根廷赛车手、五届一级方程式赛车(F1)年度冠军胡安·曼努埃尔·范吉奥(Juan Manuel Fangio)曾驾驶这辆汽车两次夺得世界一级方程式赛车的冠军。
该报告编辑Andrew Shirley表示：“这是非常罕见的资产类别，是很多人梦寐以求的。很多亚洲高净值人士购入了经典汽车...他们把汽车放在英国或欧洲的车库中，他们会在集会上驾驶这些车。”
这与黄金形成鲜明对比。黄金在困难时期被视为是一种避险投资，但金价同期内却暴跌23%。
Shirley表示：“黄金的问题是，感觉上它是实实在在的，是一种实物，但其中却没什么很大的乐趣可言，但一辆经典汽车不仅是一种避险资产，也是一种你可以从中获得乐趣的东西。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
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