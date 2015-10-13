焦点：中国消费者海外购物爱买新兴奢侈品牌

路透巴黎/香港/纽约10月13日 （记者 Astrid Wendlandt/Clare Baldwin/Siddharth Cavale） - 路透对美国、亚洲及欧洲零售商的调查显示，中国奢侈品消费者的购物行为和品味发生明显变化，他们用于服装和新品牌的支出增加。

中国消费者越来越多地选择自由行而非跟团游，他们还更有可能为自己购物或帮友人代购，而不是为老板或身为政府官员的配偶购买礼物。而就在两年前，三分之一左右的中国奢侈品消费者以购买用于送礼的奢侈品为主，譬如像劳力士手表、轩尼诗干邑白兰地、Gucci手袋等。

中国当局从2012年开始掀起反腐败和打击奢侈消费的浪潮，令奢侈品市场受到冲击，也促使更多的消费者前往海外购买奢侈品，以图省钱并能匿名购物。

分析人士预测，中国消费者购买的奢侈品中，逾三分之二是在海外购买的，购买地主要为巴黎、米兰、伦敦、纽约及东京等热门购物地。由于汇率、退税及其它折扣等因素，这些地方的奢侈品价格比中国市场的售价低逾50%。

“他们（中国消费者）以前购买奢侈品是为了炫富，如今则想展示个人的良好品味、以及对奢侈品行业可提供的最好产品的选择，”贝恩公司驻意大利的Daniele Zito说。

“这正在为不那么广为人知的小众品牌提供越来越多的支持。”

受访的十几家亚洲、欧洲及美国的奢侈品零售商称，今年他们没有看到中国经济放缓的任何影响。分析人士称，此类影响可能会在今后数月表现出来。

调查显示，中国消费者在海外的奢侈品支出上升以及他们品味的改变，对许多新兴品牌而言意义重大。

中国奢侈品买家十年前几乎不存在，但如今已在全球个人奢侈品市场占超过30%的份额，今年的消费支出预计将达到2,590亿美元左右。

汇丰奢侈品分析师Erwan Rambourg称，鉴于只有大约5%的中国人有护照，预计还会有更多人出行。

调查显示，中国消费者比较感兴趣的品牌包括华伦天奴（Valentino）、Dolce & Gabbana、纪梵希（Givenchy）、Chloe及Miu Miu等。

服装品牌的后起之秀有Victoria Beckham、Alexander McQueen以及韩国品牌Mojo.s.phine和Ozoc。

尽管中国经济放缓，但中国消费者在海外的奢侈品支出并无减弱迹象。退税公司Global Blue称，7月和8月，中国游客的全球支出同比分别增长73%和65.6%。

中国内地市场销售锐减，令普拉达（Prada）、LV及Gucci等大举投资在中国内地开专卖店的品牌受到重创。

整体上，2014年全球奢侈品行业销售增速从2013年的7%放缓至5%，而之前几年的销售增速则都超过10%。

多位个人购物助理称，来自上海和北京的中国顾客开始将不同的品牌进行混搭以创造出自己的风格，而那些来自中国二三线城市的顾客则从头到脚都穿同一个品牌，以确保整体效果不出错。

香奈儿是最受青睐的品牌，但名人等“关键意见领袖”则在帮助一些新兴品牌受到关注。

“他们会选择较小的品牌，但前提是他们之前曾听说过这些品牌，”伦敦Selfridges百货公司的个人购物主管James Servini说道。（完）