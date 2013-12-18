贝恩称今年中国奢侈品市场增速放缓

因中国政府反腐倡廉举措及宏观经济减速前行，中国奢侈品市场今年增速进一步放缓。全球知名咨询公司贝恩预计，今年中国奢侈品市场仅同比增长2%左右，并预计缓慢态势将延续到2014年。报告还指出，北京和上海等一线城市消费者最青睐的奢侈品品牌更为丰富多元化，其他地区则更倾向于传统大牌奢侈品。图为2010年1月21日资料图片，显示一名女子走过北京一家购物中心外Gucci的海报。路透