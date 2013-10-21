老佛爷百货落户北京 主打“时尚”而非“奢侈”

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京10月18日(记者 Adam Rose) - 法国老佛爷百货(Galeries Lafayette)中国旗舰店在北京开业，舍弃卡地亚等奢侈品牌，称进驻品牌将吸引时尚达人。
老佛爷百货周五在北京西单的开业仪式上表示，他们瞄准的是中国新一代时尚达人，而非奢侈品的“粉丝”。
老佛爷百货这家门店共6层，总投资约4,200万欧元(5,700万美元)，总面积超过4.7万平方米，是其全球第二大门店。老佛爷百货早在1997年就曾进驻北京，但一年后便低调关闭。
老佛爷百货北京店经营的品牌包括The Kooples、Maje等相对小众但非常时髦的法国品牌，也有Coach、Gucci和Prada等品牌，但卡地亚、路易威登和香奈儿等奢侈品牌则未见踪影。
在当前中国掀起反腐运动之际，一些奢侈品牌吸引了舆论负面关注，而从老佛爷百货的品牌选择看，避开了相对敏感的奢侈品牌。
老佛爷百货董事长Philippe Houze周五在新闻发布会上表示：“当然，你知道在中国面临这个问题。我们尊重中国的法律，但你知道，我们的目标客户是时尚达人。他们不关心腐败问题。”
“我们不是一家奢侈品商场，我们是一家时尚商场。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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