中国皮草需求强劲 全球销售创新高

路透罗马11月15日电（记者 Naomi O'Leary）---国际毛皮协会（International Fur Trade Federation）周四称，今年的皮草销售创纪录高位，因中国对奢侈品日益增长的需求令这个一度是禁忌的材质重返T台。

国际毛皮协会称，受中俄日益增长的富裕阶层需求的推动，今年全球皮草市场应会超过150亿美元，2000年时为91亿美元。

国际毛皮协会首席执行官Mark Oaten称，“中国内地的增长是目前主要的增长动力，我们认为未来10年还会持续增长。”

之前曾有数位名人支持动物权利运动，还有抗议者将假血洒在街上穿皮草的人身上，但希望开拓中国市场的顶级设计师仍再次在其服装设计中加入了皮草元素。

意大利时尚品牌Missoni创始人Ottavio Missoni称，“看看人类的起源，当时我们穿什麽？皮毛。从前穷人就是靠穿皮毛来御寒的，皮毛过去并不总被认为是富人的专利。”

据国际毛皮协会数据，北美去年的皮草销售额为13亿美元，比上世纪90年代反皮草抗议运动鼎盛时期增加了三分之一。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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